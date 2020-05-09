Железногорск, Красноярский край, , 15:01 — REGNUM Четырехчасовой концерт к 75-летию Победы над нацизмом, который из-за режима самоизоляции, связанного с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, пройдет в режиме онлайн, проводят 9 мая творческие коллективы и учреждения культуры города Железногорска Красноярской области. Об этом сообщило муниципальное телевидение города.

«Учреждения культуры Железногорска не остались в стороне, и все приготовили поздравления и выступления, наблюдать за которыми смогут все желающие», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее легендарную песню о Великой Отечественной войне «Эх, дороги» на музыку А. Новикова и стихи Л. Ошанина исполнили и записали к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом ученики и учителя детских школ искусств Екатеринбурга.