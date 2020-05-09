Кемерово, , 14:57 — REGNUM В аэропорту Кемерова приземлился самолет из Якутии. На борту 82 кузбассовца, которые работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Они вернулись после роста числа заражений коронавирусом в месте работы, пишет официальный телеграм-канал «Цивилёв.Live».Всех прилетевших встретили медики и специалисты управления Роспотребнадзора.

«Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус», — говорится в официальном сообщении. Они проведут две недели в режиме изоляции в медучреждениях или в обсерваторе. Те, у кого есть признаки заражения, будут доставлены в больницы для пациентов с COVID-19.