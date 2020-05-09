Брюссель, , 14:55 — REGNUM В Брюсселе возложены цветы к могилам советских бойцов Сопротивления в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ТАСС.

Возложение цветов прошло на кладбище коммуны Эвер к монументам советским гражданам, погибшим в борьбе за освобождение Бельгии, а также бельгийским участникам Сопротивления.

Церемония прошла в сокращённом составе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В ней приняли участие посол России в Бельгии Александр Токовинин, постпред России при ЕС Владимир Чижов, и.о. постпреда РФ при НАТО Юрий Горлач и архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин).

В Бельгии насчитывается более 300 военных захоронений советских граждан. Пленных советских солдат и офицеров вывозили в Бельгию и Францию для работы на шахтах и заводах, откуда они бежали и присоединялись к отрядам Сопротивления.