Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В рамках акции «Медали моего деда» жительница Свердловской области Альбина Ладыгина рассказала о своём героическом деде — Петре Васильевиче Ладыгине. Проект организован «Молодёжкой ОНФ».

В июне 1941 году 26-летнего Ладыгина отправили на фронт. Возвращения бойца ждала верная жена Клавдия Павловна, дочери Виктории же было на тот момент лишь шесть месяцев.

«Мой дедушка воевал на Курской дуге, доставляя снаряды, продукты, раненых», — рассказывает внучка Петра Васильевича.

Боец получил множество наград: две медали «За отвагу», по одной — «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

«Домой вернулся с победой!» — гордится своим дедом Альбина Ладыгина.

В акции может поучаствовать каждый житель России. Достаточно разместить информацию о своём героическом предке на портале проекта, а также в социальных сетях под хэштэгами #МЕДАЛИМОЕГОДЕДА, #ОРДЕНАПОБЕДЫ, #МОЛОДЕЖКАОНФ, #ОРДЕНАНАШЕЙПОБЕДЫ.