Сеул, 9 мая 2020, 14:57 — REGNUM В Южной Корее тестируют семь существующих препаратов, которые, возможно, способны помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.
В случае положительных результатов исследования, лекарство от коронавируса может появится до конца текущего года. Кроме того, в ближайшее время в стране планируют приступить к клиническим испытаниям еще трех вакцин, надежная вакцина может появиться во второй половине 2021 года.
Чтобы ускорить процесс тестирования власти страны также разрешили Красному Кресту брать образцы крови для исследований и клинических испытаний. Ранее, сбор крови осуществлялся только специальными медучреждениями.
Для обеспечения проведения исследований частные компании и учреждения планируют открыть лаборатории биологической безопасности уровня 3 (BL3), необходимые для безопасной работы с вирусами.
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