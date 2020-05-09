Владикавказ, , 14:43 — REGNUM Для ветерана Великой Отечественной войны Александра Пагаева в Северной Осетии в день Великой Победы было устроено персональное поздравление. Его организовали в рамках всероссийской акции «Поем двором» волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ совместно с комитетом по делам молодежи республики.

Концерт для ветерана ОНФ Северная Осетия

В ней приняли участие активисты Общероссийского народного фронта, волонтеры-медики, представители молодежки ОНФ и других общественных организаций, рассказала координатор акции Оксана Бадтиева.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Пагаев

Совместно с республиканским комитетом по делам молодежи и победителями музыкальных фестивалей они вручили фронтовику цветы и продуктовую корзину, а также выступили под окнами дома, где проживает Александр Пагаев, с праздничным мини-концертом.

Участники акции «Поем двором» в Северной Осетии ОНФ Северная Осетия

К акции присоединились жители двора, вместе с самим фронтовиком они спели знаменитую песню «День Победы».

По словам Оксаны Бадтиевой, Александр Пагаев стал участником фотопроекта ОНФ и Роспатриотцентра «75 правил жизни победителей». Билборды с его фотографией размещены в городе Владикавказе.

Концерт ОНФ Северная Осетия

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