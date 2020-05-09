Москва, , 14:39 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной архимандрита Лаврентия выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили 9 мая в пресс-службе Московской городской епархии.

Патриарх направил письмо наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры епископу Сергиево-Посадскому Парамону. «Почти всю свою жизнь почивший посвятил служению Господу Вседержителю», — сказал епископ Русской православной церкви.

Он добавил, что один из старейших насельников Троице-Сергиевой лавры с любовью принимал людей, ищущих духовного утешения.

Напомним, 8 мая умер насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеродиакон Каллист, заразившийся ранее коронавирусом. В этот же день на 87-м году жизни умер архимандрит Лаврентий.