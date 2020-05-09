Москва, , 14:36 — REGNUM Участницы конкурса для старшеклассников «Большая перемена» из многих городов России исполнили песню «Катюша» в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролик опубликован на странице проекта в социальной сети «вКонтакте».

"В этот торжественный день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вновь обращаемся к одним из главных символов Победы — песням, которые хранят в себе память о тех трагических днях», — отмечают организаторы проекта.

Участники конкурса также выступили волонтёрами в ряде мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. Школьники и школьницы сделали открытки для ветеранов, смонтировали несколько поздравительных видеороликов и поучаствовали в культурно-образовательных проектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс для учащихся 8−10 классов «Большая перемена» проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»). Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.