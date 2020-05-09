Элиста, , 14:30 — REGNUM Торжественная церемония возложения венков к мемориальному комплексу «Воинам 28-й армии» в поселке Хулхута Республики Калмыкия состоялась 8 мая, в ней приняли участие глава республики Бату Хасиков и губернатор соседней Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

«Я рад, что в этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем, соблюдая все меры предосторожности, не нарушили эту добрую традицию, которой почти 40 лет», — отметил Бату Хасиков.

«Ежегодно астраханцы едут к этому памятнику для того, чтобы отдать дань подвигу наших земляков. Я благодарен братскому народу Калмыкии за ту память, которую вы чтите и сохраняете для всех нас. Я рад тому, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, мы сегодня сумели возложить венки и цветы и вместе еще раз вспомнили о том подвиге, который совершили наши земляки и 28-я армия», — добавил Игорь Бабушкин.

Также глава Калмыкии сообщил, что посёлку Хулхута, а также Элисте и поселку Шарнут Сарпинского района решено присвоить почетное звание Республики Калмыкия «Населенный пункт воинской доблести».

В 1942 году в районе посёлка Хулхута велись ожесточённые бои Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками, именно здесь советским войскам удалось остановить дальнейшее продвижение немцев.