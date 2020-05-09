Махачкала, , 14:49 — REGNUM Республика Дагестан присоединится к общероссийскому исполнению песни «День Победы». В день празднования 75-летия Великой Победы акцию поддержат учреждения культуры республики, творческие коллективы, студенты, профессиональные певцы и музыканты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минкульта.

Напомним, 9 мая в 19:00 по местному времени в каждом регионе России телеканалы прервут свое вещание на минуту молчания, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной Войны. Сразу по ее окончании жителям страны предлагается встать у окна или выйти на балкон с портретом своего ветерана и спеть вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

В дагестанском минкульте отметили, что «по всей республике будут слышны слова популярной песни». Ее, в частности, исполнят солисты Дагестанского театра оперы и балеты и Даггосфилармонии, артисты ансамбля песни и танца «Дагестан» и Кизлярского Терского ансамбля казачьей песни, студенты музыкальных училищ Махачкалы и Дербента и других творческих коллективов. Присоединиться к акции может любой желающий.