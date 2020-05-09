Тюмень, , 14:30 — REGNUM В Тюменской области «Молодёжка ОНФ» поддержала всероссийскую акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Медали моего деда». Потомки победителей записывают ролики о своих героических предках и выкладывают в социальных сетях с хештегами акции #медалимоегодеда #ОрденаПобеды #ОрденаНашейПобеды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из семейного альбома семьи Нигматуллиных

О героизме и подвигах своих дедов поведал руководитель «Молодёжки ОНФ» по Тюменской области Тимур Нигматуллин. В его семье — три фронтовика, один из которых не вернулся с полей сражений.

Дедушка по отцовской линии, Тимергали Насибуллович Нигматуллин родился 30 сентября 1924 года в селе Ревда Ялуторовского района Тюменской области. В июле 1942 года он был направлен на учебу во второе Тюменское пехотное училище. Однако вскоре из курсантов сделали сержантов, сформировав военные подразделения, и Тимергали попал в 20-ю гвардейскую дивизию.

«Отправили их на Харьковское направление, а оттуда — на Курскую дугу. Был пулемётчиком, первым номером с пулемётом «Максим». В боях под Курском получил осколочное ранение в голову и подлечившись в госпиталях, прибыл в артиллерийскую часть. Воевал в составе 79-й гвардейской дивизии, был разведчиком. В 1944 году, когда войска вступали в Польшу, во время переправы через Одер снова был ранен. После лечения был направлен на учебу в город Рудник. Демобилизован по состоянию здоровья осенью 1945 года», — сообщил Тимур о героическом деде.

Тимергали Нигматуллин был награждён медалью «За отвагу» в боях под Курском, а за операцию по освобождению деревни Голая Долина и переправу через Северный Донец — медалью «За боевые заслуги».

Из семейного альбома семьи Нигматуллиных

Второй дедушка Тимура, Салим Мавлютович Мустакимов, родился 3 марта 1924 года в деревне Авазбакеево Ялуторовского района Тюменской области. После окончания школы, учился в Тюменском пехотном училище, но был досрочно со своими однокурсниками отправлен на фронт на Харьковское направление. Летом 1943 года в боях под Харьковым пулеметчик Салим Мустакимов был тяжело ранен. Более полугода пролежал в госпиталях города Саратова и был демобилизован, став инвалидом второй группы в возрасте 19 лет. Он награждён орденом «Отечественной войны» и медалями.

Есть в семье Нигматуллиных и не вернувшийся с войны брат дедушки — Алим Мавлютович Мустакимов, который родился в деревне Авазбакеево Ялуторовского района в 1916 году. Младший лейтенант Мустакимов с 24 июня 1941 года воевал в составе 163 стрелкового полка 11-й стрелковой Ленинградско — Валгинской дивизии. Погиб 26 января 1943 года в боях под Ленинградом в возрасте 26 лет. Награждён медалью «За оборону Ленинграда» посмертно. Похоронен посёлке Синявино Кировского района Ленинградской области.