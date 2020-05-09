Вашингтон, , 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников. Об этом 9 мая сообщает портал Yahoo News со ссылкой на источник.

Также журналисты интернет-ресурса отмечают, что 23 секретных сотрудника вылечились после COVID-19.

Напомним, США являются одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Число выявленных случаев заражения в стране составляет порядка 1 млн 320 тыс. человек. Скончавшихся от COVID-19 78 тыс. 616 человек.

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