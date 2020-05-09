Москва, , 14:19 — REGNUM Новую песню «Героям посвящается» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне записали звезды российской эстрады. Клип со своим участием опубликовал в своем аккаунте Instagram российский певец Брендон Стоун.

«Сегодня важно вспомнить каждого героя, все те миллионы людей, которые бились за мир во всем мире! И они победили фашизм, они не дали распространиться этой извращенной идеологии по всем странам. Помним историю, не дадим её переиначить и гордимся нашими предками!» — отметил исполнитель.

Он призвал жителей России в День Победы в 19:01 выйти с портретами своих героев на балконы или показать их из открытых окон.