Джакарта, , 14:11 — REGNUM Студенты из Индонезии, которые находятся в Китае, смогли вернуться на учёбу в университетские кампусы после более чем двух месяцев дистанционного образования, сообщает Antara.

«Некоторые начали лекции в середине мая. Иностранные студенты, в том числе из Индонезии, уже могут поступить в колледж», — заявил атташе по образованию и культуре в посольстве Индонезии в Пекине.

Общее количество индонезийских студентов в Китае составляет более 15 000. Большинство из них вернулись в Индонезию во время перерыва, связанного с эпидемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 мая 2020 года в Индонезии выявлено 13 645 случаев заражения SARS-CoV-2.

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