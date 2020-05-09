Москва, , 14:10 — REGNUM Новую песню «Героям посвящается», приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, записали звезды российской эстрады. Клип к песне со своим участием опубликовала на странице в Instagram российская певица Зара (Зарифа Мгоян).

«Песня от всего сердца, от всей души, в память о всех, кто внес свой вклад в эту Великую Победу. Бессмертный полк, герои, солдаты, ветераны — все важное и близкое сердцу каждого жителя нашей страны не должно быть забыто или исковеркано», — отметила певица.

Она призвала 9 мая в 19:01 выйти на балконы своих квартир с портретами семейных героев или показать портреты в окнах.