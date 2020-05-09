Волгоград, , 14:09 — REGNUM Автопробег ретроавтомобилей по улицам города с заездом во дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны, проходит 9 мая в Волгограде. Автоколонну сопровождают военные песни и голос диктора Юрия Левитана, сообщает пресс-служба администрации региона.

В автопробег от нулевого километра на площади Павших Борцов отправились 18 единиц техники. Старт акции в 11:00 дал губернатор Андрей Бочаров. Три колонны автомобилей, украшенные символикой к 75-годовщине Великой Победы, в сопровождении военных песен проедут по улицам Волгограда и будут заезжать во дворы домов, где живут ветераны войны.

Завершится акция около 19:00.