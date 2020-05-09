Калуга, , 13:59 — REGNUM Волонтёры высадили деревья в форме видимых из космоса памятных узоров в нескольких регионах России ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте проекта «Сады памяти».

Участники акции «Сады памяти» высаживают деревья в память о павших в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Победы волонтёры планируют высадить 27 млн саженцев в России и других странах бывшего СССР.

Накануне Дня Победы в Смоленской и Калужской областях были высажены сады в форме звезды и надписи «75». Такие узоры называют гелиографами: после того, как деревья вырастут, они будут видны не только с высоты птичьего полёта или самолётов, но и из космоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дня Победы военные лесники высадили 6000 саженцев лиственницы в Хабаровском крае в рамках всероссийской акции «Сад памяти».

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