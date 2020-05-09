Кишинёв, , 14:08 — REGNUM В Молдавии за сутки от COVID-19 умерли еще семь человек, общее число скончавшихся в республике достигло 159. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

Состояние 257 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжелое, двадцать один из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние 482 пациентов средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное.

Число заражений SARS-CoV-2 среди работников системы здравоохранения Молдавии составило на текущий момент 1150.

За минувшие сутки в стране были выписаны по выздоровлению 99 человек. Общее число выздоровевших составило 1925.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Молдавии приняло решение о возобновлении работы рынков, за исключение рынков городов Кишинев и Бельцы.

По данным от 8 мая в Молдавии коронавирус выявили у 4728 человек.