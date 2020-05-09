Москва, , 14:11 — REGNUM Новую песню «Героям посвящается», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, записали звезды российской эстрады. Клип к песне со своим участием опубликовал на странице в Instagram певец Emin (Эмин Агаларов).

«…Но шаг за шагом вслед идет Бессмертный полк, он наша совесть, наша память вам…» — написал Emin в комментарии к ролику.

Он призвал жителей страны принять участие 9 мая в акции «Бессмертный полк дома». В рамках акции предлагается выйти в 19:01 на балконы своих домов с портретами своих героев, или показать их в окне.