Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM В Ростовской области продлят действие спецпропусков, выданных для передвижения по областному центру. Кроме того, ожидается новая волна выдачи документов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, срок выданных ранее разрешений будет автоматически продлён до конца мая. После праздников новые спецпропуска получат сотрудники организаций, работа которых начнётся после первого этапа ослабления режима самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области снятие режима самоизоляции пройдёт в четыре этапа. В настоящее время анонсирована реализация первого этапа ослабления ограничительных мер. При этом от жителей региона требуется строгое соблюдение масочного режима.

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