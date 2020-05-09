Москва, , 13:57 — REGNUM Новую песню «Героям посвящается», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, записали звезды российской эстрады. Клип на песню опубликовал на своей странице в Instagram актер Станислав Дужников.

«Они спасали не себя, не нас, а всю планету от нацизма. Наши дедушки и бабушки пережили страшные события, но не сдались, не смирились, а объединились и победили! И этот факт не изменить, как бы ни пытались иностранные политики. Наши деды и прадеды победили!» — написал Дужников про воевавших с фашистами родственников.

Он призвал жителей страны принять участие в акции «Бессмертный полк дома» и выйти всех в 19:01 на балконы своих домов с портретами своих героев.