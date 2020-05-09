Пермь, , 13:50 — REGNUM В Пермском крае в рамках акции «Флаг в День Победы» команда регионального отеделения «Молодежки ОНФ» с 7 по 9 мая вывесила 6 тысяч флагов на окнах домов и учреждений, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин.

Общежитие Пермское отделение «Молодежки ОНФ»

Совместно с участниками команды в акции приняли участие студенты Пермского государственного университета и Пермского медицинского университета, сотрудники Почты России, а также жители региона.

В частности, совместными усилиями «Молодежки ОНФ» и Почты России в Пермском крае к празднику Победы украшены триколорами все 700 почтовых отделений, а также Главпочтамт и Центральный магистральный распределительный центр. Совместно со студентами вузов триколоры появились на окнах общежития в центре Перми по ул. Попова и ул. Петропавловская. А жители Пермского края флагами России украсили свои окна и балконы.

Здание почты Пермское отделение «Молодежки ОНФ»

Добавим, в честь празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Российской Федерации проводится Всероссийская акция «Флаг в День Победы». Операторами Акции выступают региональная дирекция Года памяти и славы и «Молодежка ОНФ».