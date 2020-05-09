Ялта, Крым, 9 мая 2020, 13:48 — REGNUM Альпинисты спасательного отряда «Крым-Спас» водрузили на вершину горы Ай-Петри под Ялтой Знамя Победы. Об этом 9 мая сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
По его словам, эта традиция родилась более 30 лет назад.
Как сообщало ИА REGNUM, в честь 75-летия Победы 9 мая в небе над городами-героями Севастополем и Керчью пролетела боевая авиация Черноморского флота, армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Симферополе под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны выступил духовой оркестр.
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