Майкоп, , 14:07 — REGNUM Персональные концерты проходят в Адыгее во дворах домов ветеранов Великой Отечественной. Творческие коллективы республики в честь Дня Победы исполняют для них фронтовые песни, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Мурат Кумпилов.

«Специально для ветеранов Адыгеи прямо в их дворах сегодня проходят концерты. Звучат фронтовые песни, их исполняют творческие коллективы республики», — написал Кумпилов, опубликовав соответствующий видеоролик.

https://www.instagram.com/tv/B_9qSPDImRm/

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Адыгее проживают 139 фронтовиков, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, а также около 50 жителей блокадного Ленинграда и бывших узников нацистских концлагерей.

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