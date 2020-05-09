Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение о непогоде, передаёт ИА REGNUM 9 мая.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 9 мая и в течение дня 10 мая на Дону будут лить сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду.

Во время разгула стихии возможно падение деревьев, слабо укреплённых конструкций, обрывы линий электропередачи. В связи с этим спасатели призывают жителей региона быть внимательными и максимально исключить пребывание на улице.