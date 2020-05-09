Томск, , 13:35 — REGNUM За сутки в Томской области заражение коронавирусом подтверждено ещё у 15 человек, сообщили ИА REGNUM 9 мая в региональной администрации.

Восемь человек госпитализированы, ещё у семи нет симптомов, они находятся под наблюдением в домашних условиях.

В том числе за сутки в одной из клиник томского НИИ коронавирус выявлен у 11 человек из числа медработников и пациентов. Два отделения клиники закрыты на карантин, проведена заключительная дезинфекция помещений. Всего на сегодняшний день в данной цепочке установлено заражение у 19 человек. Продолжается эпидемиологическое расследование, проводится внутренняя проверка.

Всего в Томской области к 9 мая коронавирус выявлен у 191 человека. 56 человек уже выздоровели, двое пациентов с SARS-CoV-2 скончались.

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