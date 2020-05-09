Брянск, , 13:36 — REGNUM Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия всем землякам пожелал 9 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз. День Победы в этом году страна встречает в непривычных условиях, но глава региона заверил, что наступит день, когда мы все вместе отпразднуем праздник.

Видеообращение губернатор разместил на своей странице в социальной сети. Александр Богомаз высказал слова благодарности ветеранам, напомнил, что наш исторический долг — сохранить память об их подвиге.

«Огромный вклад в героическую победу внесла наша брянская земля. Именно здесь, в непроходимых брянских лесах было сформировано партизанское движение, ставшее поистине вторым фронтом. Трудовые и ратные подвиги наших земляков навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Дороги ветераны! Сегодняшний праздник мы встречаем в непростых и непривычных условиях, дома. Ежедневно мы делаем всё возможное, чтобы преодолеть распространение инфекции и сохранить здоровье и жизнь наших граждан. Наступит день, когда мы обязательно встретимся, чтобы всем вместе отпраздновать День Победы и лично каждому из вас сказать простое русское «Спасибо!» Низкий поклон ветеранам! Вечная память всем, кто отдал силы, здоровье и самое дорогое, жизнь, ради победы над фашизмом. Слава народу-победителю, с праздником, с Днём Победы!» — сказал губернатор.

Глава региона вместе с первыми лицами области и Брянска возложил на площади Партизан венок и цветы к Вечному огню.