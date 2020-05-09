Москва, , 13:33 — REGNUM В День Победы у ГБОУ школы № 41 в Москве активисты «Волонтерской Роты» нанесли яркое граффити с изображением ветеранов Великой Отечественной войны, окруженных заботливыми руками в медицинских перчатках. «Времена меняются — герои остаются. Наше достояние — наши ветераны», — гласит надпись на стритарте.

«9 Мая — олицетворение силы и единства нашего народа. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто, не щадя собственной жизни, подарил нам мир и свободу и говорим спасибо тем, кто выжил в тяжелых испытаниях! В этом году все ожидали особенного праздника, ведь минуло уже 75 лет со Дня Победы, но едва ли кто-то мог догадываться, что пройдет он так: в тихом домашнем кругу, в самоизоляции, без Бессметного полка, гордо шествующего по Тверской. Но, зато, посмотрите, как бережно в условиях пандемии мы вынуждены относиться к здоровью наших ветеранов! Как важно всем нам оставаться дома, чтобы не навредить! Сколько всего делается, чтобы ветераны могли полноценно встретить этот праздник с комфортом и без риска для здоровья!», — заявил журналистам руководитель движения «Волонтерская Рота» Антон Демидов.

Активисты Движения сегодня поздравляют ветеранов по всей стране в форме солдат Красной армии. Теплые слова и пожелания, цветы и Георгиевские ленты передают волонтеры-красноармейцы в защитных масках ветеранам, находящимся на самоизоляции.

«Для них сегодня наши добровольцы устраивают концерты под окном, им мы дарим цветы, им мы говорим «Спасибо!» за мирное небо над нашими головами! С праздником! Вечная память героям!», — добавил Антон Демидов.