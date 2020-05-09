Берлин, , 13:32 — REGNUM В Берлине возложили венки и цветы к мемориалу павшим советским воинам в Трептов-парке по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России во главе с руководителем дипмиссии Сергеем Нечаевым, а также послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Почтить память героев пришли госминистр в МИД Германии Нильс Анен, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, представители духовенства, общественных организаций и проживающие в ФРГ соотечественники, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица возложили венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Церемония прошла без участия представителей других стран, в том числе России.

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