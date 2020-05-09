Москва, , 13:32 — REGNUM В Москве 9 мая 1945 года температура воздуха днём чуть выше восьми градусов тепла. Об этом 9 мая рассказали в Росгидромете.

В этот день в Москве утром было ясно, днем наблюдалась переменная облачность, вечером шёл кратковременный дождь. С 19 до 21 часов была дымка, ветер был северо-западный.

Максимальная температура в тот день была 8,3 градуса тепла. Сумма выпавших осадков в тот день составила 1,0 мм, а атмосферное давление было немного ниже нормы — 743,5 мм рт. ст.