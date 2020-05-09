Лондон, , 13:31 — REGNUM Власти Великобритании введут 14-дневный карантин почти для всех приезжающих в страну во избежание второй волны пандемии коронавируса, сообщает 9 мая The Times.

По данным издания, такие меры могут быть введены уже в июне. Все прибывающие на территорию Соединенного Королевства должны будут предоставить адрес, по которому они планируют провести 14 дней самоизоляции. Об этом должен объявить премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе своего обращения к нации 10 мая.

«Благодаря этим мерам удастся защитить британскую общественность и сократить передачу вируса, когда мы перейдем к следующему этапу нашей борьбы с коронавирусом», — цитирует The Times источник в правительстве.

В администрации премьер-министра Джонсона не стали комментировать информацию издания, сославшись на то, что там «не комментируют утечки».

Напомним, на сегодняшний день в Великобритании от последствий заражения коронавирусом скончались более 31 тыс. человек, общее число выявленных случаев превышает 211 тыс. Острее, чем в Соединенном Королевстве, ситуация лишь в США, где жертвами пандемии стали более 70 тыс. человек.