Пермь, , 13:31 — REGNUM Пермский край присоединился к всероссийской акции «Медали моего деда», организатором которого стало «Молодежка ОНФ». «История подвига героев Великой Отечественной войны — это не только факты со страниц архива «звание, годы, место службы». Это рассказы, передающиеся от ветеранов к детям и внукам. Чтобы не допустить утраты этих важных страниц истории, 1 мая «Молодёжка ОНФ» запустила Всероссийскую акцию «Медали моего деда», в рамках которой каждый может рассказать о доблестных и самоотверженных поступках героев своей семьи», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин.

Награды Алексея Кылосова Пермское отделение «Молодёжки ОНФ»

Первым эстафету акции в Прикамье принял участник региональной команды «Молодёжки ОНФ» из города Чернушка Максим Хабипов, который рассказал о наградах своего деда. Дедушка Максима — участник Великой Отечественной войны Шарифгали Арисланович Арасланов. Его подразделение входило в состав 3-го Белорусского фронта. Бойцы этого объединения участвовали в освобождении таких городов, как Витебск, Минск и Вильнюс. Шарифгали Арасланов награждён Орденом Отечественной войны II степени. Этим Орденом награждались солдаты, проявившие в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество.

Ещё одна участница команды «Молодёжки ОНФ» из Перми Татьяна Кылосова рассказала историю своей семьи. Прадедушка Татьяны, Алексей Григорьевич Кылосов, был призван на фронт в самом начале войны. В 1943 году в боях под Воронежом в деревне Новомихайловка он был ранен осколком вражеского снаряда. После долгого лечения успешно вернулся домой. За мужество, проявленное в ходе войны, старший сержант Кылосов награждён медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», а также орденом Отечественной войны I степени.

Алексей Григорьевич Кылосов Пермское отделение «Молодёжки ОНФ»

Награды Алексея Кылосова Пермское отделение «Молодёжки ОНФ»

Медаль «За отвагу» была учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга. «За отвагу» — одна из первых медалей в наградной системе СССР.

По словам Татьяны Кылосовой, не только медали и ордена напоминали прадеду о тех страшных боях, но и осколок в руке, оставшийся с ним на всю жизнь после ранения.

Также в рамках акции «Медали моего деда» участники «Молодёжки ОНФ» сняли ролик про ул. Крисанова, которая находится в центре Перми. Эта улица названа в честь уроженца города, Героя СССР Николая Васильевича Крисанова. Помимо звезды героя Крисанов награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной звезды.

«Принять участие в акции может каждый. Достаточно опубликовать историю своего предка в своих социальных сетях с хештегом #МедалиМоегоДеда. Таким образом, жители нашей страны создают большой онлайн-архив, чтобы ордена и медали зазвучали голосами потомков», — отметил Дмитрий Варанкин.