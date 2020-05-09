Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В Петербурге за прошедшие сутки число умерших от COVID-19 увеличилось на пять человек. Всего в городе с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 53 человека. Об этом 9 мая сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Два пациента, женщина 69 лет и мужчина 58 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн и Городской многопрофильной больнице №2.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — заявили в комздраве.

Также комиссия по анализу летальных случаев подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников — двух врачей из городской Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн. Оба эти медучреждения перепрофилированы под лечение COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заражены 241 медицинских работников. До недавнего времени состояние восьми из них было оценено как тяжелое, а три подключены к ИВЛ.

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Накануне стало известно о смерти третьей медицинской сестры Татьяны Авдониной и врача-гинеколога Ларисы Веселаго НИИ Джанелидзе.

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