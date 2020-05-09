Москва, , 14:01 — REGNUM Боевые эпизоды из жизни своего деда — Петра Машкова — рассказал российский актер театра и кино Владимир Машков. Короткую историю он опубликовал на своей странице в Instagram вместе с новой песней «Героям посвящается».

Машков рассказал, что его дед был командиром батареи Управления 114 Пушечной Артиллерийской бригады и за боевые заслуги при штурме Кенигсберга, где его подразделение обеспечивало бесперебойную фронтовую связь, награжден Орденом Красной Звезды.

«Мне есть, кем гордиться. Нам всем есть, кем гордиться — война выявила миллионы героев! Они победители, никакие попытки исковеркать историю это не изменят! О них и для них мы и записали песню #героямпосвящается. Они дали нам возможность жить», — сказал Машков.

Он призвал граждан страны в честь 75-й годовщины Великой Победы в рамках акции «Бессмертный полк дома» выйти всех в 19:01 на балконы своих домов с портретами своих героев или показать их в открытых окнах.