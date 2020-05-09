Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Двести алых тракторов «Кировец», выпущенных Петербургским тракторным заводом (входит в «Кировский завод»), устроили праздничный пробег в честь Дня Победы.

Сотрудники Петербургского тракторного завода и трактор «Кировец» Кировский завод

Трактора «Кировец» отправились от заводской проходной к мемориальному комплексу «Пулковский рубеж». Колонну украсили флагами и знаменами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, Кировский завод в дни войны производил танки и другую бронетехнику и оружие. Рабочие завода воевали в народном ополчении. За время блокады на территорию предприятия упало 4 700 снарядов и 770 бомб. Почти три тысячи заводчан умерли от голода и погибли при обстрелах и бомбежках.

Напомним, лимитированную алую серию тракторов украсили праздничной символикой: на сетке капота изображена эмблема «Серп и молот», в левом нижнем углу и на боковом стекле кабины — юбилейный знак «75 лет Победы», а на крыше — логотип «Кировец» на фоне гвардейской ленты.

С правой стороны на капоте видны два ордена: Красного Знамени и Отечественной войны, на входной двери каждой машины — табличка «Землякам Героя Советского Союза — от ленинградцев».

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