Улан-Удэ, , 13:19 — REGNUM Участники хора иркутского «Центра культуры коренных народов Прибайкалья» исполнили и записали на бурятском языке к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом популярную песню «День Победы» на музыку композитора Д. Тухманова и слова поэта В Харитонова. Видео исполнения легендарной песни на бурятском размещено в группах центра в разных социальных сетях.

«Приглашаем вас принять участие в самом большом интернациональном хоре мира», — говорится в сообщении, прикрепленном к видео.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Тулы исполнили легендарную песню «День Победы», посвященную 9 мая, к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом.