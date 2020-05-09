Москва, , 13:12 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительная телеграмма опубликована 9 мая на сайте правительства.

«От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником — 75-летием Великой Победы над фашизмом», — говорится в телеграмме.

Мишустин добавил, что это день, в котором слились радость Победы и горечь огромных потерь, гордость за беспримерный подвиг солдат, безграничная любовь к Родине.

Премьер пожелал всем ветеранам и их близким крепкого здоровья, добра и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в регионах России в режиме онлайн.

Все массовые праздничные мероприятия отменены. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок.

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