Симферополь, 9 мая 2020, 13:13 — REGNUM В Симферополе под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы выступил духовой оркестр, исполнив легендарные песни военных лет. Об этом корреспондент ИА REGNUM 9 мая сообщили в пресс-службе администрации города.
Оркестр исполнил «День победы», марш «Радость Победы» и легендарную «Катюшу».
Как сообщало ИА REGNUM, в честь 75-летия Победы 9 мая в небе над городами-героями Севастополем и Керчью пролетела боевая авиация Черноморского флота, армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
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