Симферополь, , 13:13 — REGNUM В Симферополе под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы выступил духовой оркестр, исполнив легендарные песни военных лет. Об этом корреспондент ИА REGNUM 9 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

«Музыканты эстрадно-духового оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр эстрадного искусства» сегодня поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Петровича Бандурина, Ивана Андреевича Юрьева и Ларису Игнатьевну Жукову. Выступление ветераны смотрели из окон своих квартир и у подъездов домов», — уточнили в администрации.

Оркестр исполнил «День победы», марш «Радость Победы» и легендарную «Катюшу».

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 75-летия Победы 9 мая в небе над городами-героями Севастополем и Керчью пролетела боевая авиация Черноморского флота, армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

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