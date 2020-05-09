Барнаул, , 13:03 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин поделился своими наблюдениями о том, как в Барнауле в новых коронавирусных условиях, отмечают День Победы:

День Победы в Барнауле 9 мая 2020 года. Весь город украсили российскими флагами Правительство Алтайского края

«Бросились в глаза новые нюансы трактовки праздника «Победа-2020». Такого количества флагов России я никогда не видел. Особенно бросились в глаза, что не просто комбинировали цвета флага или размещали на флагштоках, но на бюджетных учреждения флаги были на каждом (!) окне и даже стенах домов. Особенно рьяно отметили громадными полотнищами дома на Октябрьской площади Барнаула. Видимо, так за счет бюджета решили поддержать малый бизнес по пошиву флагов.

Конечно, мне приятно осознавать, что когда 23 августа 1991 года мы с Сарычевым (в 1991 году Алексей Сарычев был заместителем начальника Управления юстиции Алтайского края — прим. ИА REGNUM) подняли триколор над зданием Алтайского крайисполкома, то в те времена пришлось ночью срочно его шить в единственном экземпляре, и нас тогда обвиняли, что мы подняли «белогвардейский» и даже хуже — «власовский» флаг.

А сегодня даже коммунисты забыли, что ведь еще есть «Знамя победы». Но проехав через весь Барнаул этого знамени не увидел, то ли их не шили, то ли коммунистов уже не стало. Почему-то вспомнились детские годы, когда 9 мая никто не отмечал и он не был даже выходным днем. А вот в 2020 году — и выходной и под трехцветным флагом России».

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Константин Емешин вспомнил, что до 1965 года в СССР вообще не вспоминали День Победы, как какой-то праздник.

«Хотя формально упоминалось, но когда я спрашивал отчима — Михаила Ивановича Рудакова (он умер в 1982 году): «Расскажи про войну», то он мне отвечал: «А что рассказывать, это МЯСОРУБКА. Я ушел в армию, прошел учебку, нас перемещали вдоль фронта. Но в какой-о момент нас направили на передовую и за два дня из нашего подразделения осталось в живых один из десяти. Меня легко ранили. Нас отвели, снова переформировали и опять мне уже дали в подчинение новобранцев. И опять масса маневров, а затем опять бой и опять остался в живых один из десяти».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая.

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