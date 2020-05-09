Йошкар-Ола, 9 мая 2020, 13:02 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев в День Победы возложил цветы к Монументу Воинской Славы и Вечному Огню в Йошкар-Оле. Церемония прошла в узком кругу в связи с отменой всех массовых мероприятий, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.
Глава республики обратился к жителям региона.
Всем собравшимся и жителям Марий Эл Евстифеев пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и добра.
ИА REGNUM напоминает, в рамках подготовки в празднованию 75-летия Победы в городах и районах республики проводилась реконструкция мемориальных комплексов, памятных мест. Был обновлен и мемориал Воинской славы. Также было восстановлено покрытие памятника «Вечный огонь», заменена звезда.