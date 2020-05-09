Ярославль, , 13:00 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов поздравил с 75-летним юбилеем Победы ветерана Великой Отечественной войны Василия Ивановича Шелякина. Об этом он 9 мая рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

«В свои 95 лет ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Шелякин заряжает оптимизмом и отличным настроем», — написал зампред областного правительства и отметил, что ветеран прекрасно ориентируется во всех событиях, происходящих как во дворе своего дома, так и в стране, хотя и немного расстроен из-за отсутствия праздничных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса.

Также он рассказал, что многое обсудил с ветераном и узнал его историю, что Василий Иванович воевал на Ленинградском фронте, а затем приехал в Ростов.

«В ответ на поздравления и подарки получил от ветерана самый главный рецепт долголетия: важно, чтобы ты жил с добротой к людям. Пожелаем Василию Ивановичу здоровья, долгих лет жизни и скажем спасибо за победу и мирное небо у нас над головой», — заявил Роман Колесов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов поздравил всех сотрудников возглавляемого предприятия с 75-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне.