Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу выразить благодарность всем участникам и организаторам воздушных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщается на сайте Кремля.

Торжественные пролеты прошли в 47 городах России, в них были задействованы порядка 600 самолетов и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в воздушном параде приняли участие вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ, МИ-35М, Ка-52 и Ми-28Н «Ночной охотник».

Также в воздушном параде были задействованы самолёты А-50У, Ил-76ДМ, дальние бомбардировщике Ту-95МС, а также Ту-160 и Ту-22М3.

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