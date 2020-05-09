Москва, , 12:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин соблюдал все необходимые меры безопасности при посещении Александровского сада 9 мая, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о соблюдении Путиным санитарных мер безопасности во время церемонии возложения цветов к Вечному огню и обращения к гражданам. «Разумеется», — сказал Песков.

Напомним, 9 мая президент России Владимир Путины возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.

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