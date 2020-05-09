Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону работники управляющей компании «СпецСтрой» передают продуктовые наборы ветеранам и устраивают под окнами фронтовиков небольшие концерты с песнями военных лет, передаёт ИА REGNUM.

«Сегодня такая помощь особенно важна с учетом сложившейся эпидемической обстановки. Бабушки и дедушки не могут увидеть парад и салют, но могут почувствовать нашу заботу. Долг каждого помогать им не только в праздник, но и в любой другой день», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов.

Доставку продуктовых наборов и лекарств организаторы проведут бесконтактно. Список медицинских препаратов уточнён с получателями. В состав продуктовых наборов входят крупы, растительное масло, соль, макароны, консервы, сгущённое молоко. В акции активное участие принимают волонтёры организации «Ростов без наркотиков».