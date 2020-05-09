Самара, , 12:56 — REGNUM Еще 75 носителей коронавируса выявили в Самарской области. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, на сегодняшний день лидером по выявлению этой инфекции стал город Тольятти с 23 выявленными фактами заражения. На втором месте Самара с 19 выявленными случаями. Далее идет Новокуйбышевск — 18. Семь случаев выявили в Ставропольском районе. По три — в Жигулевске и Шигонском районе. По два случая было зафиксировано — в Чапаевске, Сызрани, а также Красноярском, Волжском, Кинельском районах.

По одному случаю заражения коронавирусом выявили также в с. Сергиевск и Сергиевском районе.

Причем 52 человека выявили при тестировании их с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Остальных выявили во время эпидемиологического расследования.

Всего в области выявили 877 случаев заражения этой инфекцией. Смогли побороть COVID-19 102 человека. Это на 20 человек больше, чем на 8 мая.

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