Калуга, , 12:42 — REGNUM В Калуге 9 мая врио губернатора Владислав Шапша принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата на площади Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата на площади Победы в Калуге Admoblkaluga.ru

Участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём Победы, который он назвал символом национальной гордости.

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