Москва, , 12:23 — REGNUM В День Победы и ИА REGNUM, и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» организовали трансляцию «Писем с фронта» над центром Москвы.

Напомним, «Письма с фронта» — специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы. Это фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.

Сквозное вещание «Писем с фронта» началось сразу после полуночи по московскому времени 1 мая и продлится до праздничного салюта в 22:00 9 мая. Сегодня, в день Великой Победы, «Письма с фронта» транслируются над центром Москвы, на территории управы «Якиманка».

Трансляция организована при содействии Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Читайте ранее: Более 280000 пользователей сети интернет уже услышали «Письма с фронта»