Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выздоровели 338 носителей SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 9 мая.

В настоящее время на Дону в тяжёлом состоянии находятся 16 пациентов, все они госпитализированы. По имеющимся данным, осложнения вызваны сопутствующими заболеваниями и поздним обращением за помощью к медикам.

Напомним, что за сутки на Дону было выявлено ещё 80 носителей коронавирусной инфекции (за весь период — 1 тыс. 674). За сутки в статистику летальных исходов включено ещё три случая (за весь период — 19).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё трое носителей SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: Ростовские медики взяли под наблюдение ещё 7,2 тыс. человек