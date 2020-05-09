Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Екатеринбурге возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Торжественно-траурная церемония «Память» прошла традиционно в День Победы.

Участие в церемонии приняли свердловский губернатор Евгений Куйвашев, уральский полпред Николай Цуканов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Также в ней участвовали спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, митрополит Кирилл и другие официальные лица.

Отметим, с церемонии «Память» в Екатеринбурге традиционно начинается каждое 9 мая. Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая цветы были возложены к памятнику Георгию Жукову у здания штаба ЦВО.