Курган, , 15:01 — REGNUM Стихами с балкона второго этажа из своей квартиры поздравила с Днем Победы всех пришедших к ней ветеран Надежда Щапова. Видеоролик с записью чтения стихотворения разместил на своей странице в Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Как сообщил губернатор, Щапова ушла на фронт добровольцем в 1942 году. Служила на военно-санитарном поезде № 1157, прошла войну и была демобилизована в 1946 году.

«И так тоже бывает. Наши ветераны читают стихи тем, кто пришёл их поздравить с праздником. Дай им Бог», — написал Шумков.